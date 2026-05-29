アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督が、北中米ワールドカップ（W杯）終了後にイタリアの名門ミランの指揮官に就任する可能性があるようだ。現地５月28日、英公共放送『BBC』が伝えている。ミランは昨季、マッシミリアーノ・アッレーグリ監督を招聘するも、リーグ戦を８位で終え、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権を逃した。そして今季はリーグ戦を５位でフィニッシュし、２季連続でCLへのチケットを獲得で