二刀流の起用法を巡って大谷は指揮官に自身の考えを明確に伝えている(C)Getty Imagesやはり今季も大谷翔平（ドジャース）の影響力は凄まじい。約3年ぶりのレギュラーシーズン完走を目指す投打二刀流の真価が発揮されたのは、現地時間5月27日のロッキーズ戦だ。初回の第1打席に菅野智之から中堅手の頭上を越える特大の先頭打者アーチを放てば、投手としても6回（99球）を投げ、被安打0、7奪三振と快投。4回に四球と死球が絡んで