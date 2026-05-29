人気キャバクラ嬢のあっすんさんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくキャバクラ嬢のゆいぴすさんを擁護する投稿をし、注目を集めています。【投稿】「過剰に攻撃するのはやめて」「本当にいい子だから、過剰に攻撃するのはやめてほしいです」28日、ゆいぴすさんは自身のソロショットとともに「もう限界。誰を信用していいかわからない」と吐露。この投稿を引用して、あっすんさんは「ゆいは見た目は大人っぽく見えるけ