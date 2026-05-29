公開手配中の男とみられる人物は、遺体が発見された当日の朝にも現場近くの防犯カメラに映っていたことがわかりました。 兵庫県たつの市内で5月19日に撮影された防犯カメラの映像。黒地に白のラインが入ったズボンとグレーの靴を履いた男が歩いていきます。殺人容疑で指名手配中の大山賢二容疑者（42）と服の特徴がよく似ています。 似た人物は30分後に同じ場所に戻ってきました。 この人物が歩いていく方向には