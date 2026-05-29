JR西日本によりますと、２９日午後４時３３分頃、ＪＲ神戸線の土山駅で踏切設備の確認を行ったため、ＪＲ神戸線（大阪～姫路）、山陽線（姫路～網干）の列車に最大20分程度の遅れがでています。（午後5時現在の情報）