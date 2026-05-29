ロッテの唐川侑己投手が30日の阪神戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。阪神は村上頌樹投手が先発する。唐川は今季1軍初登板。ファームでは7試合に登板（先発は5試合）して3勝3敗、防御率3・75。プロ19年目のベテラン右腕は「とにかく自分の状態をしっかり上げて、基本はカットボール中心になると思うんですけど、そこの精度であったりとかっていうのを追い求めてやってきた」といい、「ファームでやってきたことがし