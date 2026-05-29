受け子をするため来日か、台湾出身の男を逮捕です。 【写真を見る】特殊詐欺の『受け子』をするため来日か…現金1300万円だまし取った疑いで台湾出身の男逮捕「小包を回収する仕事を持ちかけられて来日した」と供述 封筒に入れられた大量の1万円札。特殊詐欺の被害者が口座から複数回にわたり引き出して用意させられたものです。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・台湾出身の黄俊欽容疑者（30）です。 警察により