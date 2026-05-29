ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手、木原龍一選手が5月26日、ドジャースの始球式に登壇した。【写真】「価格は約68万円」“りくりゅう”が身に付ける高級ペアウォッチ会場を盛り上げた「りくりゅうペア」「すごく光栄な感じで、私たちここまで頑張ってきてよかったなっていうふうに思います」と三浦選手が心境を述べ、「やっぱり夢のような話で、本当に自分