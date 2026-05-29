アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書の締結をめぐる交渉を続けています。アメリカのバンス副大統領は協議に「大きな進展があった」と話しましたが、イラン側は何を狙っているのか？実際の協議の様子を探りました。アメリカバンス副大統領「現在、いくつかの文言の調整を重ねているところだ。大きな進展があったと考えている。イラン側が交渉を望み、ホルムズ海峡を開放したいと考えていることは非常に明白だ」トランプ大統領