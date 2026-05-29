◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神のスタメンが発表され、今季主にクリーンアップに名を連ねていた森下、佐藤輝、大山が2、3、4番に入った。5番には今季初めて高寺が起用された。19日の1軍昇格後から先発出場を続けるドラフト1位・立石は「6番・三塁」。DHには福島が入った。