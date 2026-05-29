高市早苗首相は29日、経団連の筒井義信会長らと官邸で経済情勢について意見交換した。筒井氏は終了後、記者団の取材に応じ、政府が検討している給付付き税額控除について経済界として推進を後押しする考えを示した。首相からは「経済が沈んでは、すべてのことがうまくいかない」などの発言があったという。首相が就任後、財界トップと個別に会食するのは初めて。首相は、経済同友会の山口明夫代表幹事や日本商工会議所の小林健