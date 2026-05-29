別れのあいさつに訪れたフィリピンのマルコス大統領夫妻を出迎えられる天皇、皇后両陛下＝29日午前、皇居・御所の車寄せ天皇、皇后両陛下は29日、国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻と皇居・御所で面会し、別れのあいさつをされた。車寄せで出迎えた際、大統領夫妻と笑顔で握手を交わした。宮内庁によると、大統領は「大変有意義な訪問で、深く感謝申し上げる」と述べた。天皇陛下は「フィリピンとの間で、かつ