30日（土）は北日本で引き続き風が強まるでしょう。また、北海道と東北北部では雷雨となるところがありそうです。九州〜東北南部は晴れて真夏日が続出しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■九州〜東北南部は行楽日和東北北部、北海道は強雨や雷雨に注意30日（土）は、九州〜東北南部は晴れて雨の心配はないでしょう。梅雨前線は南下し、沖縄も晴れる見込みです。一方で、上空に強い寒気が流れ込む影響で、東北