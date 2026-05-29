今年3月、沖縄県名護市辺野古沖で、小型船2隻が転覆し、女子高校生と男性船長が死亡した事故を巡り、小型船を運航していた「ヘリ基地反対協議会」の代理人弁護士が29日、事故に関する報道や補償の問題などについて、以下のコメントを出しました。辺野古沖船舶転覆事故に関する代理人コメント本件事故を巡る様々な報道や議論、国（内閣府沖縄総合事務局）からの質問への対応、及び今後の補償責任につきまして、ヘリ基地反対協議会（