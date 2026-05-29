タレントの川崎希が28日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが初めて大腸カメラの検査を受けたことを報告した。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「大腸カメラ」というタイトルでブログを更新し、アレクについて「病院で検査があるから朝から準備したりバタバタ」と報告。「40才過ぎたからはじめて大腸カメラをしてみますって自分では全然行こうとしないから私が予