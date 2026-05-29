東海3県は5月29日、各地で真夏日となり、最高気温は三重県の尾鷲で31.1度、岐阜県の美濃で31度、多治見で30.9度などとなりました。街の人ら：「めちゃめちゃ暑いです。もう夏って感じ」「日差しが強いですね。5月末でこの日差しの強さだったら、6月からどうなるのかなと思って。日焼け止めとかしっかり塗らないと」東海3県ではあす、あさって、名古屋や岐阜などで「真夏日」が予想されています。 谷村謙介気象予報士