サッカー日本代表の吉田麻也選手が28日、自身のインスタグラムを更新。日本代表合宿で充実した時間を過ごす様子を明かしました。現在、サッカー男子日本代表は、6月中旬から始まるFIFAワールドカップ2026に向け合宿の最中。そんな中、本大会のメンバーには選出外となりながらも、5月31日に開催されるアイスランド代表との親善試合にむけて、吉田選手が追加招集となりました。その吉田選手は、長らく日本代表の主将として活躍してき