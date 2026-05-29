好プレーに湧くホワイトソックスの西田陸浮（左）と村上宗隆 photo by Kyodo News後編：村上宗隆とホワイトソックスの躍進MLBの本塁打王争いに絡み続ける村上宗隆を中心に、ア・リーグ中地区の首位争いを演じているシカゴ・ホワイトソックス。過去20シーズンで13度の負け越しを記録したチームは、若手を中心にした布陣で将来への最適解を模索している。５月下旬にはもうひとりの日本人、西田陸浮がマイナーから昇格し、主力の布陣