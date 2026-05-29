不治の病は将来どこまで治せるようになるのか。心臓移植やiPS細胞を使った治療により、心臓手術を受けた患者の死亡率は今後さらに低下していくという。mother ha.ha代表理事で吉本興業ホールディングス前代表取締役会長の大〓洋さんと大阪けいさつ病院総長の澤芳樹さんの対談をお届けする――。※本稿は、大阪けいさつ病院広報誌『OIM∞』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alberto Marrupe Gutierrez※写真はイメー