日本代表ＭＦ堂安律（２７＝Ｅフランクフルト）がエースとしての自覚を示した。堂安は２９日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けて千葉市内で行われている代表合宿に参加。前回カタール大会では、１次リーグのドイツ戦とスペイン戦でゴールを決めるなど大きな存在感を示した。背番号１０番で臨む北中米大会に向けて「僕自身、代表に入った時から『１０番をつけたい』と発していたし、それをかなえられた自分のことを褒めた