不二家は、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味)」を6月2日(火)より全国で発売する。価格はオープンプライス。2026年4月に発売した「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージしたコラボレーション菓子が好評を博したことを受け、新たに作品内に登場する「むちゃうまヨーグルト」をイメージした味わいのグミを展開する。〈「アニメちいかわグミ(むちゃうまヨーグルト味