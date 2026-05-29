◆第９３回日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２９日、栗東トレセン皐月賞１１着からの巻き返しを図るバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）はＣＷコース半マイルで調整。落ち着いた雰囲気で駆け抜けた。斉藤崇調教師は「いつものパターンです。前走に比べればいいと思います」とうなずいた。前走は大外枠で、スタートで後手に回ったこともあり大敗。トレーナーは「前走は