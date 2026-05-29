読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！付きあって1年になる彼を心から信じていた主人公。しかし、親友がSNSに投稿したなに気ない写真に、彼の私物が映り込んでいるのを見つけてしまいます。衝撃のラストとは一体――友人のSNSに見覚えのあるアクセサリーが...彼とは順調に交際1年を迎え、幸せな日々を過ごしていました。そんなある夜、なに気なく親友のSNSを見ていると、カフェで楽しそうに過ごす写真が目に留まります