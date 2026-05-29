サッカーJ1、アビスパ福岡で、18歳以下の選手たちが所属する下部組織の送迎車両が、120キロを超える運転を100回以上繰り返していました。アビスパ福岡は、金明輝 前監督によるハラスメント行為を防ぐ体制を整えていなかったなどとして、Jリーグから罰金100万円などの懲罰を科されました。金 前監督のコンプライアンス違反が発覚したことをきっかけに、クラブに関係者から情報が寄せられ、内部調査の結果、クラブ内でセ