◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武・林安可外野手が２９日、出場選手登録を抹消された。台湾・統一ライオンズから来日１年目の今季は、３８試合に出場して１１５打数２３安打、２本塁打、１０打点、打率２割の成績。４月１２日・ロッテ戦（ベルーナＤ）では延長１０回にサヨナラ本塁打を放っていた。