台風6号は6月1日〜2日にかけて沖縄・奄美に接近し、雨や風が強まって大荒れの天気となりそうです。3日には西日本に接近し、西日本や東日本でも警報級の大雨となる可能性があります。今後の台風情報に注意し、早めに大雨への備えを進めておいてください。台風6号6月1日〜2日ごろ沖縄・奄美に接近台風6号は、今日29日午後3時現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル