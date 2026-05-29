フリーアナウンサーの徳光和夫さんがこのほど、都内で、ＭＣを務めるＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・午後１０時）の収録後取材に応じ、ゲストの元巨人・江川卓さんとの思い出話に花を咲かせた。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る同番組。江川さんは、「江川事件」として話題になった巨人入団までの経緯や入団後直後の苦悩などを赤裸々に語った。前回収録では高校時代の逸話などで盛り上がり、プロ入り後の