２８日、安徽省黄山市の屯渓老街で地元の文化・観光パフォーマーと記念写真を撮るバドロー氏（中央）とパウル氏（右から２人目）。（黄山＝新華社記者／郭晨）【新華社黄山5月29日】ドイツ・シュトラールズント市のアレクサンダー・バドロー市長、ペーター・パウル市議会議長らが28日、中国安徽省黄山市の屯渓老街を訪れ、伝統文化などに触れた。一行は「世界市長対話・黄山」に参加するため同市を訪問中で、市内各地を見学す