イギリス・ノーサンプトンに住むアメリア・ヘイデンさんは、11歳で摂食障害と診断され、体重は同年代の健康体重の半分ほどにあたるわずか23kgまで落ちた。その後、約10年間にわたり摂食障害と闘い続け、現在21歳になっている。摂食障害のきっかけは、当時通っていた寄宿学校で、厳しい先生に好かれたいという思いからだった。体重や食事の量、運動の回数まで細かく管理し、数字の変化にとらわれる日々。摂食障害は、食事や体形への