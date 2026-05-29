YOSHIKIが8月28日から30日まで、東京・グランド ハイアット 東京で開催する“世界一豪華なディナーショー”『「EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN」100th ANNIVERSARY』の全5公演が、先行チケット受付の段階で想定を大きく上回る応募が殺到し、一般発売を待たずして完売となったという。【写真】豪華な食事に舌鼓…メインディッシュのビーフテンダーロインのロースト 黒オリーブソース（2025年）同公演は