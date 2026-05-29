日向坂46が9月5日・6日の2日間にわたり、ひなた宮崎県総合運動公園で開催する『ひなたフェス2026』のキービジュアルとスペシャルゲストが決定した。【写真】「ひなたフェス」に登場するSPゲスト今回公開されたキービジュアルでは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめ、楽しげで弾けるようなデザインに仕上がった「ひなたフェス2026」ロゴTシャツを身にまとったメンバーそれぞれの写真を合成。フ