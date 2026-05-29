政府はきょう（29日）、日本の南で発生している台風6号の接近に伴い、関係省庁災害警戒会議を開催しました。赤間防災担当大臣は十分な体制確保を指示し、“早め早めの安全確保”を国民に呼びかけました。赤間二郎 防災担当大臣「国民の皆様には最新の気象情報や地方自治体からの避難情報に注意していただき、早め早めの安全確保をお願いをいたします」台風6号は日本の南で発生していて、強い勢力を維持したまま来月1日（月）