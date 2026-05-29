中東情勢が悪化するなか、来月も日用品や医薬品などの値上げが相次ぎます。家庭用ラップなどを展開する「クレハ」は、Rakucho調理パック、iremoフリーザーバッグ、フリーザーバッグバリアなどを25〜35％以上値上げします。中東情勢の悪化により、原料価格が高騰していることを受けたものです。食品容器メーカー大手の「エフピコ」は取り扱うすべての製品およそ1万種類を20％以上値上げします。また、第一三共ヘルスケアは原材料や