報道陣に公開された関西空港第1ターミナルの国際線商業エリア＝29日午後2021年5月から進められてきた関西空港第1ターミナルの大規模改修工事が完了し、運営会社の関西エアポートは29日、報道関係者向けの内覧会を開いた。1994年の開港以来初の大がかりなリニューアルで、海外旅客の増加を背景に、国際線エリアを大幅拡大。収入増を狙って免税店も充実させた。29日に公開されたのは5年がかりの工事の最終段階として6月2日にオー