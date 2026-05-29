自分が卒業した小学校に金を寄付したとして、埼玉県警東松山署は、東松山市議会の藤倉憲議長（６０）を公職選挙法違反（寄付行為の禁止）の疑いでさいたま地検に書類送検した。書類送検は２７日付。同署などによると、藤倉議長は２０２３年、小学校の創立１５０周年に合わせて寄付の募集があった際、１万円を寄付した疑い。別の市議が昨年９月、同法違反容疑で同署に告発していた。