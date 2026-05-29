未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校の生徒79人が29日、兵庫・宝塚大劇場のロビーで恒例の「すみれ募金」を行い約2000人のファンが駆け付けた。緑の袴（はかま）に、それぞれ華やかな小振り袖を身につけた生徒が、よく通る澄んだ声で寄付を呼びかけると、ファンの列は途切れることなく約1時間にわたって募金活動が行われた。第113期生の廣田栞さんは「数え切れないほど“頑張ってね”と温かいご声援を頂きました。その