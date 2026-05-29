ロックバンド「KANA-BOON」のドラマー・関優梨子が29日、自身のインスタグラムを更新。離婚を公表した。関は2023年5月にベーシストの藤井浩太との結婚を公表していた。関は藤井と連名の文書を投稿し、「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と報告。「人生は別の道を行くことになりますが、お互いを