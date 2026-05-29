アメリカの財務省がトランプ大統領の肖像をあしらったドル紙幣を準備しています。アメリカのベッセント財務長官は28日、トランプ大統領の肖像をあしらった新たなドル紙幣の印刷に向け、財務省が準備を進めていると明らかにしました。アメリカ建国250周年を記念して発行され、紙幣は250ドル札になるとしています。ただ、現在の法律では、生存している人物を紙幣に載せることは禁止されていることから、今後は改正法案が議会で審議さ