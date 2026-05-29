◇バドミントン シンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンの世界ランク16位の五十嵐有紗選手＆志田千陽選手ペアがシンガポールオープン女子ダブルス準々決勝で勝利し、ベスト4に進出しました。準々決勝ではタイの世界ランク105位のBenyapa AIMSAARD＆Nuntakarn AIMSAARDペアと対戦。第1ゲームの序盤に一時4点差にされましたが、5連続ポイントを奪うなどペースを取り戻した五十嵐＆志田ペアが21ー13で先取し