充実の純正アクセサリーにも注目！スズキは2026年5月27日に、人気の軽クロスオーバーSUV「ハスラー」を改良し、同日に発売しました。これと同時に、よりタフなスタイルを特徴とする新モデル「ハスラー タフワイルド」も発売されています。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「新型ハスラー」です！（30枚以上）ハスラーシリーズは、2014年1月の初代登場以来、ポップなデザインと優れた実用性で多くのユーザーから支持を集