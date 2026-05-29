瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。29日夜も晴れの天気が続くでしょう。 30日も日差しがよく届く見込みです。天気の崩れはなく、カラッとした陽気になるでしょう。朝の最低気温は岡山で14度、津山で11度、高松で18度の予想です。29日朝よりも大幅に気温が低くなります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で31度でしょう。29日よりも2度前後気温が高くなります。一日の気温差が20度程度の所もあるため、体調管理に