みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、子どものお弁当作りに関して起こった一件です。義母「え！もうお弁当作り終わったの？」あっという間に子どものお弁当を完成させたお嫁