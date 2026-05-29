北海道電力が２０２７年の再稼働を目指す泊原発の３号機について、原子力規制委員会は特定重大事故などが発生した場合の対処施設の現地調査を初めて実施しました。（原子力規制委員会杉山智之委員）「これから施設・設備を設置する場所、あるいは工事を開始しているところを見ます」（北海道電力牧野武史常務）「本日、説明内容と現場の状況を見てもらい、説明の中で気づいた点があれば指摘してもらえれば」原子力規制委員会は