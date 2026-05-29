＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。プロ2年目の20歳・中村心が2番パー3（実測117ヤード）でホールインワンを達成。カットライン上のトータル4オーバー・55位タイで後半をプレーしている。【写真】ファンからの熱視線を浴びる中村心中村のホールインワンは昨年の「日本女子オープン」初日以来、ツアー2度目。8