＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント2日目◇29日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞国内シニアツアーの第2ラウンドが終了した。シニア3年目の52歳・飯田耕正が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、初優勝に王手をかけた。【写真】美しい…片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入トータル9アンダー・2位タイに鈴木亨と寺西明。トータル7ア