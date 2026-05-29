2026年5月29日（金）8:30発表日本東京都区部消費者物価指数2026年5月分速報 【1】結果：東京コアCPIは前年同月比1.3％上昇 エネルギーは政策効果もあり限定的 2026年5月の東京都区部消費者物価指数（以下、東京CPI）は、ヘッドラインの総合指数が前年同月比1.4％上昇と、前回4月の同1.5％からわずかながら伸びが減速しました。コア指標である生鮮食品を除く総合指数（東京コアCPI）は、前月から伸びが減速し同1.3％の上