福岡県議会が報道機関に対し、議会棟での取材の際、事前に議員や議会側の承認を得るよう要請する通知の発出を検討していた問題で、蔵内勇夫議長は２９日、報道陣の取材に対し、「誤解を招く内容だった」と述べ、白紙撤回する意向を明らかにした。通知は、県政記者クラブに加盟する新聞やテレビ各社への発出を想定。原案では▽議会棟内で取材、撮影、録音を行うときは原則として前日までに対象者の承認を得る▽撮影、録音を行う