茨城県鉾田市のメロンを贈られ、記念写真に納まる高市首相（中央）ら＝29日午後、首相官邸高市早苗首相は29日、茨城県鉾田市のメロン生産者らと官邸で面会し、オリジナル品種「イバラキング」など特産のメロン5種類を贈られた。そのうち3種類を試食し「甘い」「香りがいい」と笑顔を見せた。生産者には「市場は世界に開かれている。生産力は十分なので、開拓を一緒に頑張ろう」と呼びかけた。生産者の一人から「農業資材が高騰