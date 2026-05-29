予備校講師の林修氏が２８日、テレビ朝日系「林修の今知りたいでしょ！」で、大学時代に行った珍しいダイエット方法を明かした。この日は「人はなぜ太る？体重の疑問を解消！」と題し、体重に関するさまざまな疑問に専門家が答える企画を放送。ベジファーストは正しいのか、１日２食と３食、どちらが太らない？などの疑問を取り上げた。その中で、大学時代に３０キロの減量に成功した林先生は「大学に入ってすぐ、特許を取っ