元巨人投手の桑田真澄氏の次男でタレントMatt Rose（31）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父親と同居する自宅では裸で過ごしていると告白した。体重が82キロになっていて、昨年9月にミラノコレクションの仕事があって、手配された衣装がきつくてダイエットをスタートさせたことを明かした。1カ月半で約20キロの減量に成功して、現在は62キロになったと話した。父桑田真澄さんのトレーニングの